Rossieli Soares também realizou a entrega de quatro ônibus escolares que serão utilizados no transporte de alunos do município.

publicado em 16/04/2021

Além do secretário da Educação, o prefeito Jorge Seba, o presidente da Alesp, Carlão Pignatari e o secretário municipal participaram (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, veio ontem para Votuporanga para acompanhar a vacinação de profissionais da área tanto da rede estadual quanto da municipal. Ele também realizou a entrega de quatro ônibus escolares que serão utilizados no transporte de alunos do município.A vacinação aconteceu na Policlínica Municipal Dr. Alberto Carlos Pesciotto, em frente a Secretaria da Saúde, onde as doses estão sendo disponibilizadas para os profissionais da categoria."É muito emocionante ver os professores e demais profissionais da educação recebendo a vacina. Nós temos a expectativa de aproximadamente 600 aplicações e já estamos em 520. Já é um nível de aplicação bastante alto", disse o secretário.De acordo com Soares, mais de 300 mil profissionais da educação tinham sido vacinados em todo o estado, até ontem. Segundo ele, agora faltam poucos para receberem a dose do imunizante, mas não deu previsão de conclusão da vacinação desses profissionais."Estamos indo por etapas e dependemos da chegada das doses da vacina. É importante destacar que a fila principal, por idades, não pode parar. A gente precisa rapidamente chegar a 60 anos e, à medida que a gente vai tendo mais vacinas, vamos trabalhando também com os profissionais da educação, que são fundamentais. Ter a vacinação dos professores em paralelo é importante", disse o secretário.Para ele, vacinar os profissionais desta categoria manda um recado para a sociedade sobre a valorização da educação no estado."Quando a gente vacina e dá segurança para um profissional, que sabe que precisa voltar e quer voltar, a gente também está dizendo para as famílias que estamos fazendo tudo que é possível para dar oportunidade para a sua criança", afirmou Soares.O secretário disse ainda que considera como "prejuízo praticamente irreparável" o período de mais de um ano que alguns alunos passaram sem poderem frequentar a escola de forma presencial, por conta da pandemia."Nós temos que fazer esforço para que a educação realmente funcione e ajude aqueles que mais precisam", finalizou.Ainda ontem o secretário Rossieli Soaresrealizou a entrega de quatro ônibus escolares que servirão para realizar o transporte de alunos da zona rural.Cada veículo tem a capacidade para transportar 59 alunos.“Cada veículo que está sendo entregue para a Prefeitura de Votuporanga tem um custo de R$ 247,9 mil, todos dotados com equipamentos de acessibilidade para fazer com que as normas de segurança sejam mantidas. Agradeço muito a todos os envolvidos nessa conquista”, celebrou o prefeito Jorge Seba (PSDB).