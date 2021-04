Município aplicou mais 390 doses do imunizante, totalizando 30.381 desde o início da campanha

publicado em 27/04/2021

Em relação aos hospitalizados em estado grave na UTI, o número caiu de 15 para 12 entre segunda-feira (26) e esta terça (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga superou a marca de 30 mil doses da vacina da Covid-19 aplicadas nesta terça-feira (27), segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura.Os dados do informe também mostraram que o município registrou queda no número de pessoas com a doença que estavam em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Apesar disso, o município registrou mais 46 casos de Covid e duas mortes causadas pela doença. As vítimas foram mulheres de 45 e 55 anos, que não tinham comorbidades.Com isso, Votuporanga totaliza 11.259 casos da doença diagnosticados e 294 mortes causadas por ela desde o início da pandemia.Segundo o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 390 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 279 foram primeiras doses e as demais 111 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 30.381 doses aplicadas: 19.207 primeiras doses e 11.174 segundas doses.Ainda segundo o informe, Votuporanga tem 35 pessoas com Covid-19 que estão hospitalizadas, das quais quatro estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e nove estão no Hospital de Campanha.Já em relação aos hospitalizados em estado grave na UTI, o número caiu de 15 para 12 entre segunda-feira (26) e esta terça.Além disso, o município tem 819 pessoas que estão com suspeita da doença e aguardam o resultado dos testes. Os dados do informe também mostram que 508 votuporanguenses estão com sintomas não graves de Covid e, por isso, estão em monitoramento domiciliar.