publicado em 14/04/2021

Pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação para o reforço da vacina contra a Covid-19 devem procurar uma unidade de saúde para a segunda dose (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brCerca de 380 votuporanguenses estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso por não terem comparecido de volta às unidades de saúde do município. A informação faz parte de um levantamento feito pelo A Cidade junto à Secretaria da Saúde de Votuporanga.A Pasta, no entanto, disse que os dados podem ser menores tendo em vista que o abastecimento da informação no sistema das doses aplicadas pode não ocorrer diariamente. “Os profissionais das unidades efetuam busca ativa para localizar esses pacientes”, diz a nota.Os dados contrastam com o cenário nacional. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 1,5 milhões de brasileiros esqueceram ou deixaram de ir tomar a segunda dose do imunizante na data prevista. De acordo com o órgão, quem não concluir o esquema vacinal está sujeito a contrair a doença.Ainda segundo o Ministério, mesmo aquelas pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação para o reforço da vacina contra a Covid-19 devem procurar uma unidade de saúde para a segunda dose.Ainda conforme a Prefeitura, a Secretaria possui um protocolo para ser acionado em situações eventuais de sobra de doses, quando há frascos em aberto no final do dia. As equipes das unidades podem acionar pacientes da sua área de abrangência com idade até dois anos inferior ao calendário atual.“Outra possibilidade protocolar é a vacinação de profissionais de saúde contemplados em etapas anteriores que, por situações diversas, não foram imunizados na época. Em todas essas ocasiões, as unidades de saúde seguem rigorosamente o protocolo definido pela Secretaria”, conclui.