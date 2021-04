Apesar da faixa etária estar entre as que registra maior taxa de mortes pela doença, foi a que apresentou diminuição mais expressiva

publicado em 16/04/2021

Desde o início da vacinação de idosos de 80 a 84 anos, a taxa de mortes a partir desta faixa etária caiu 11% (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs idosos de 80 a 84 anos começaram a ser vacinados contra Covid-19, em Votuporanga, a partir de março. E foi justamente entre os votuporanguenses a partir desta faixa etária que a taxa de mortes pela doença teve a diminuição mais expressiva, após o início da vacinação. É o que revela um levantamento feito pelo jornal A Cidade junto aos Boletins Epidemiológicos elaborados pelo Departamento de Vigilância em Saúde.A reportagem comparou o número de mortes por Covid entre março do ano passado (início da pandemia) e fevereiro deste ano com o número entre março e abril também deste ano, tendo como última referência o boletim publicado anteontem. O objetivo foi analisar o impacto da vacinação no número de óbitos causados pela doença.Entre o começo da pandemia e fevereiro deste ano, Votuporanga registrou 145 mortes causadas pela doença. Segundo os dados dos boletins, a faixa etária mais atingida foi a de idosos com mais de 80 anos, em que 52 votuporanguenses faleceram. Na época, esse número representava 35,86% das mortes.Enquanto isso, a faixa etária menos atingida durante este período foi a de pessoas com menos de 30 anos. Isso porque, até então, o município não tinha registrado nenhuma morte de pessoas dessa faixa de idade.Já entre março e dia 15 de abril deste ano, o número de mortes causadas por Covid em Votuporanga chegou perto do registrado no município desde o início da pandemia até fevereiro. Neste período, 130 votuporanguenses morreram pela doença.De acordo com os dados do boletim epidemiológico, os idosos com mais de 80 anos continuam sendo a faixa etária com uma das maiores taxas de morte: 24,73%. No período analisado, mais 16 idosos dessa faixa de idade faleceram.A outra faixa etária com a maior taxa - que, curiosamente, também é de 24,73% - é a entre idosos de 70 a 79 anos, grupo que teve mais 28 mortes durante o período analisado. Outra "novidade" entre março e abril foram os registros de duas mortes de jovens entre 20 e 29 anos, algo que não tinha acontecido até então.Cruzando os dados levantados junto aos boletins, a reportagem constatou que apesar dos idosos com mais de 80 anos ainda estarem entre as faixas etárias mais afetadas pelas mortes por Covid, o grupo foi o que apresentou a diminuição mais expressiva de mortes entre março e anteontem. Entre os períodos analisados, a taxa caiu 11,13%.Além disso, os dados mostram que as faixas etárias entre 70 e 79 anos e acima de 80 foram as únicas que registraram queda na taxa de mortes a partir de março.Já o aumento mais expressivo da taxa de mortes foi registrado entre as pessoas de 40 a 49 anos, que saltou de 4,14% (até fevereiro) para 10,91% (até 15 de abril). O aumento foi de 6,77%.Em relação às outras faixas de idade, o aumento de mortes foi mais discreto (de 1,66% a 3,06%).