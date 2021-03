Município tem 79 hospitalizados, dos quais 36 estão internados em leitos de UTI

publicado em 16/03/2021

Votuporanga totaliza 9.283 casos confirmados de Covid-19, 177 mortes pela doença e 79 hospitalizados (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brCom mais 104 casos de coronavírus, Votuporanga registrou mais quatro mortes causadas por Covid-19 nesta terça-feira (16). Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.Agora, o município totaliza 9.283 casos da doença e 177 mortes causadas por ela. Todas as vítimas eram idosos com comorbidades. A mais nova tinha 58 anos e as duas mais velhas tinham 90 anos. Já entre os casos confirmados, 8.579 se curaram.Segundo o boletim, o município tem 79 hospitalizados, dos quais um paciente tem suspeita de Covid e os outros 78 foram confirmados com a doença. Entre esses pacientes, 36 estão internados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Ainda segundo o informe, Votuporanga tem 1.053 casos de suspeita da doença e 1.675 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.De acordo com os dados do "vacinômetro", Votuporanga aplicou mais 463 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 402 foram primeiras doses e 61 foram segundas doses.Desta forma, o município totaliza 13.917 doses aplicadas: 9.803 primeiras doses e 4.114 segundas doses.