A iniciativa, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, busca dar transparência e mostrar o compromisso da administração com a população

publicado em 16/02/2021

A iniciativa, segundo a Prefeitura de Valentim Gentil, visa dar transparência ao trabalho de imunização contra a Covid-19 (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Valentim Gentil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou em seu site a lista completa de todas as pessoas que foram imunizadas na cidade até o momento. A iniciativa, segundo a Pasta, busca dar transparência e mostrar o compromisso da administração com a população.Ao todo, conforme o “vacinômetro” do Governo do Estado de São Paulo, Valentim Gentil já aplicou a vacina em 245 pessoas. No site www.valentimgentil.sp.gov.br é possível ver o nome dos imunizados e a data prevista para a aplicação da segunda dose.“Nós tomamos essa iniciativa de estar divulgando os nomes das pessoas que estão sendo vacinadas, pois acredito que estamos em um momento onde precisamos mostrar para a população tudo aquilo que está sendo feito no município. Demos esse paço e graças a Deus tem dado muito certo, porque qualquer pessoa que queira saber está tendo a certeza de que aquilo que estamos fazendo, realmente, são de acordo com as normas que chegam para nós”, disse o prefeito de Valentim Gentil, Adilson Segura (PSDB).Na semana passada a Prefeitura de Valentim Gentil, iniciou na Unidade de Saúde do Centro, o drive-trhu para vacinação de idosos de 85 a 89 anos que fazem parte do Plano Estadual de Imunização e do Ministério da Saúde.Aproximadamente 60 idosos da faixa etária de 85 a 89 anos receberam a primeira dose da vacina. Os acamados receberam o imunizante em suas casas. Além disso, os profissionais de saúde da rede pública que estão atuando neste momento receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus.A Secretaria da Saúde da cidade vizinha concluiu a vacinação de idosos acima de 90 anos nas residências para garantir mais segurança e conforto. Cerca de 40 idosos desta faixa etária receberam a primeira dose do imunizante.