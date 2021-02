Imunização contempla os profissionais que receberam a primeira dose da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac

publicado em 15/02/2021

A imunização é destinada para profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento à Covid-19 (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga iniciou a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus nesta semana.A imunização é destinada para profissionais que atuam na linha de frente no enfrentamento à Covid-19 e que foram os primeiros a receber a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, no município no final de janeiro. A vacinação segue até terça-feira (16), até às 18h30.Seguindo as recomendações de distanciamento social da Organização Mundial da Saúde (OMS), diversos colaboradores compareceram ao Espaço Unifev Saúde.A técnica de enfermagem do Pronto Socorro da Santa Casa, Dalva Lima Suarez Costales, que foi a primeira receber a vacina do município, falou da emoção de ser imunizada. “A primeira dose foi uma gratidão enorme. A segunda é ainda mais emocionante. Afinal, foi uma vitória chegar essa vacina”, contou.Apesar de ter completo o ciclo da vacina, Dalva segue com os cuidados. “Lavo as mãos com água e sabão, uso de máscara e evito aglomerações, afinal a imunização ainda não chegou para todos. No momento, ainda para os mais vulneráveis para a doença, por isso não podemos relaxar”, complementou.A médica infectologista Dra. Talita Tonini de Oliveira ressaltou a importância da segunda dose. “Essa segunda aplicação deve ser cumprida, para que a vacina seja eficaz e com maior chance possível de proteção”, afirmou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, explica que a vacinação dos colaboradores é fundamental no enfrentamento da pandemia. “Há meses, estamos focados e dedicados em combater o coronavírus. A imunização dos colaboradores do Hospital representa uma etapa importante para a continuação deste trabalho com maior segurança”, avalia.Profissionais de saúde que foram imunizados com a vacina Oxford/AstraZeneca só vão receber a segunda dose 90 dias após a primeira aplicação.