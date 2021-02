Ação é voltada aos profissionais que atuarão no atendimento direto aos alunos, entre eles, professores, educadores, técnicos, motoristas, inspetores, entre outros

publicado em 01/02/2021

A ação foi organizada entre as Secretarias Municipais da Educação e da Saúde e segue até o dia 12 de fevereiro no CEM “Dep. Narciso Pieroni” (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais de mil profissionais que atuam na rede municipal de ensino de Votuporanga começaram a ser testados pela Covid-19 nesta segunda-feira (1). Um cronograma foi elaborado para realizar o teste em todos os profissionais que atuarão no atendimento direto aos alunos, entre eles, professores, educadores, técnicos, motoristas, inspetores e demais. A ação foi organizada entre as Secretarias Municipais da Educação e da Saúde e segue até o dia 12 de fevereiro no CEM “Dep. Narciso Pieroni”.No início da manhã desta segunda-feira, o prefeito Jorge Seba, acompanhado do vice-prefeito Cabo Valter e da secretária da Saúde, Ivonete Félix, visitou o local onde está sendo realizada a testagem. “Esta ação é importante para que possamos ter um início de aulas presenciais de maneira segura para os profissionais e também para os alunos matriculados na rede municipal de ensino”, disse o prefeito.Segundo o secretário da Educação, Marcelo Batista, esta é uma ação que cumpre com o protocolo sanitário e que faz parte do Plano de Retomada das Aulas Presenciais em Votuporanga. “Com isso, estamos cuidando da saúde e bem-estar de todos os profissionais e, consequentemente, dos alunos e de suas famílias”.Após o cumprimento de todos os protocolos sanitários e, considerando o cenário da pandemia, há uma projeção de retomada gradual das aulas presenciais para o mês de março. “É com este planejamento que estamos implementando diversas ações com intuito de preparar todas as escolas para começarem a receber os nossos alunos”, complementou o secretário.Nesta segunda-feira também ocorre o retorno das aulas remotas para mais de 7,6 mil alunos matriculados nas 31 unidades de ensino da Prefeitura. Da mesma forma como ocorreu durante o ano passado, as videoaulas serão gravadas e disponibilizadas no site do programa www.escolarvotu.com.Durante esta primeira semana de aula, de 1 a 5 de fevereiro, os professores farão acolhida dos alunos e seus familiares em ambiente online. Na semana seguinte, de 8 a 12 de fevereiro, haverá aplicação de atividades diagnósticas; e de 18 a 28 de fevereiro serão realizadas atividades provocativas, ocasiões em que os professores entenderão em que momento de aprendizado está cada turma.