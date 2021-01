Além dos teste, os pacientes receberam orientações sobre os cuidados necessários

publicado em 20/01/2021

Teste é importante porque falta de sensibilidade nos pés dos diabéticos deixam membro mais vulnerável a feridas (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Pacientes com 59 anos ou mais de idade que são usuários do SanSaúde e tem diabetes fizeram teste de sensibilidade nos pés na Santa Casa de Votuporanga. Eles também receberam orientações para se prevenir porque pequenas feridas podem evoluir e, se não tratadas adequadamente, podem levar à necessidade da amputação do membro.As enfermeiras da operadora, Sandra Baracat e Luana Prates, fazem o rastreamento qualificado dos usuários com diabetes do tipo 1 e 2. “Iniciamos com consultas de enfermagem, agendamento e realização do teste. Em casos de alteração, encaminhamos atendimento para o médico de Família e Comunidade, Dr. Ernesto Hoffmann”, contou Luana.Dr. Ernesto ressaltou que o paciente portador de Diabetes é mais vulnerável ao surgimento de feridas por ter menos sensibilidade no local, o que contribui para que traumas e cortes não sejam notados imediatamente. “O tratamento inadequado da ferida, a falta de controle da glicemia, aliados à diminuição da irrigação sanguínea do local e a predisposição a infecções – comuns nos diabéticos – contribuem para que o quadro se agrave levando muitas vezes à amputação”, disse.Desde o ano passado, o SanSaúde implementou um projeto que tem tudo a ver com Medicina Preventiva. Os usuários com 59 anos ou mais de idade são acompanhados pela equipe de Saúde da Família. O principal foco neste início está na prevenção e no cuidado das doenças cardiovasculares (as que mais matam no mundo) e, por isso, hipertensos e diabéticos possuem uma atenção ainda mais especial.O SanSaúde tem como objetivo manter a saúde de seus beneficiários. Prevenir, para o plano, não apenas as patologias em pessoas saudáveis, como também retardar o desenvolvimento de enfermidades já instaladas e minimizar suas complicações.Todos os usuários do SanSaúde com 59 anos ou mais estão convidados a participar. “Entramos em contato com todos para conhecer o projeto. Também aplicamos um questionário com o objetivo de saber mais o paciente e seus problemas de saúde a fim de ofertar um cuidado mais direcionado. Aqueles que quiserem aderir, podem entrar em contato conosco pelo telefone 3426-3000”, afirmou Luana.