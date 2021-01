Ela recebeu a primeira dose num ato simbólico realizado pela Administração Municipal na noite desta quarta-feira (20)

publicado em 20/01/2021

Imunização de Dalva marca início da imunização no município, que, a princípio, vai atender profissionais da linha de frente do combate à Covid-19 (Imagem: A Cidade)

A enfermeira Dalva Lima Suarez, que atua na Santa Casa de Votuporanga há 17 anos e no Consultório Municipal da Vila Paes há 12, foi a primeira votuporanguense a ser imunizada contra a Covid-19. Ela recebeu a primeira dose em um ato simbólico realizado pela Administração Municipal na noite desta quarta-feira (20).A imunização de Dalva marca o início da imunização no município que, a princípio, atenderá todos os profissionais da linha de frente do combate ao vírus na cidade (Santa Casa, UPA, etc), para depois abranger os demais grupos.Mais informações sobre o Plano Municipal de Imunização na edição de amanhã do jornal A Cidade.