A live faz parte do novo projeto da Instituição que promete acontecer quinzenalmente

publicado em 23/11/2020

O público poderá fazer perguntas para o profissional, sanando todas as dúvidas sobre o tema (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Tecnologia a favor da saúde. Conhecimento. Interação. Cuidados Preventivos. Nesta terça-feira (24), a Santa Casa de Votuporanga inicia um novo projeto: a transmissão de lives quinzenalmente, em sua rede social, com seus especialistas e colaboradores da Instituição, referência para 53 municípios em média e alta complexidades.Para a grande estreia, o convidado é urologista Dr. Robison Manfredi. Ele irá abordar sobre o Novembro Azul, campanha que busca para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a partir das 19h, no Instagram da Santa Casa.O público poderá fazer perguntas para o profissional, sanando todas as dúvidas sobre o tema. Os dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) indicam que um em cada seis homens com idade acima de 45 anos pode apresentar a doença sem ter conhecimento. Por isso, a informação é fundamental para a descoberta e tratamento, uma vez que em sua fase inicial, a patologia tem 90% de chances de cura.A gerente de Comunicação da Instituição, Janaina Silva, ressaltou a iniciativa. “A Santa Casa tem investido nas redes sociais, como importantes canais do Hospital, visando informação, conhecimento e interação com o público. A live surgiu do programa Dica de Saúde, que iniciamos em nosso Facebook há anos e que trouxe resultados muito significativos. Agora, migramos para o Instagram e contamos com a participação de todos”, afirmou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, convidou todo o público. “A nossa equipe de Comunicação está atenta aos conteúdos, trazendo sempre valiosas orientações com nossos médicos e colaboradores, especialmente de prevenção. Convide toda a sua família, principalmente os pais, filhos, avôs, tios, amigos para sabermos mais sobre o câncer de próstata nesta terça-feira e, assim, salvarmos vidas”, concluiu.