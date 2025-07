Empresa, que já construiu quase 3 mil casas na cidade, deve lançar novo empreendimento ainda no mês de julho

publicado em 11/07/2025

Máquinas pesadas já operam na limpeza e terraplanagem do terreno que receberá o novo bairro planejado da Pacaembu (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Pacaembu, maior construtora de casas do Brasil e que já edificou quase 3 mil moradias em Votuporanga, se prepara para lançar, ainda no mês de julho, mais um bairro planejado na cidade. Desta vez, será levantado um novo conjunto habitacional em uma área quase que anexa ao Jardim Belo Horizonte, que já é conhecido no município como bairro Pacaembu.O conjunto habitacional será construído em uma área praticamente anexa ao Jardim Belo Horizonte, região já conhecida pela população como “bairro da Pacaembu”, devido aos empreendimentos anteriores da empresa. Embora os detalhes do projeto ainda estejam sob sigilo, os preparativos no local já chamam atenção. Máquinas pesadas operam na limpeza e terraplanagem do terreno, e um canteiro de obras foi montado.A expectativa é de que o novo bairro siga o padrão consolidado da construtora, com casas térreas de aproximadamente 50 metros quadrados, compostas por sala, cozinha, banheiro e dois dormitórios, voltadas para o público que busca a primeira moradia através de condições acessíveis do programa Minha Casa, Minha Vida.A Pacaembu já abriu o cadastro de interessados em adquirir uma unidade no Parque Flora. Quem deseja dar o primeiro passo para conquistar a casa própria pode se cadastrar pelo telefone: (17) 3612-0143.O lançamento do novo empreendimento ocorre no momento em que a Pacaembu Construtora trabalha nos últimos detalhes para realizar a entrega das 798 casas do Parque Esplanada, às margens da Estrada Herbert Vinicius Mequi, que liga Votuporanga a Álvares Florence. Lançado do no final de 2023, o Esplanada recebeu um investimento de mais de R$ 139 milhões e gerou mais de 2,4 mil empregos.