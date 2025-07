Informação foi confirmada pela Polícia Civil de Votuporanga e mostra o sangue frio dos criminosos logo após matarem dois idosos

publicado em 11/07/2025

K.R.G e seu comparsa V.C.M.S foram para casas de prostituição após matarem os irmãos Sato e tentaram utilizar os cartões das vítimas (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), confirmou ontem um detalhe que mostra o sangue frio dos assassinos dos irmãos Roberto Massao Sato, de 70 anos, e Gilberto Teruo Sato, de 72 anos. Após cometerem o crime, que, conforme as investigações, foi consumado na tarde de sexta-feira (4), os criminosos utilizaram o carro das vítimas para “passear” pela cidade e visitar casas de prostituição, onde inclusive teriam tentado utilizar os cartões bancários que roubaram dos idosos.Os suspeitos foram identificados como K.R.G, de 44 anos, que é vizinho “de muro” das vítimas, e V.C.M.S, de 37 anos. Ambos já foram presos e tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça de Votuporanga.O latrocínio de Roberto e Gilberto Sato, foi descoberto na tarde de segunda-feira (7), após uma sobrinha desconfiar da falta de contato dos tios e ir até a casa deles para ver o que tinha acontecido, momento em que os encontrou já sem vida. Ambos foram mortos com golpes de um objeto ainda não identificado, provavelmente um pedaço de pau ou uma barra de ferro.Logo após a descoberta dos corpos, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil iniciaram as diligências em busca dos suspeitos e, no final do mesmo dia, o primeiro deles foi preso: K.R.G, de 44 anos. Ele foi identificado após ser flagrado “passeando” pela cidade com o carro roubado das vítimas.Após ser identificado, ele foi abordado em sua casa e no seu bolso foi encontrada a chave do veículo. Diante da descoberta, ele não teve alternativa a não ser confessar, entregar o dinheiro roubado – cerca de R$ 3 mil -, e levar a polícia até o local onde havia abandonado o carro.Na delegacia, o acusado confessou ter realizado o roubo, mas disse que V.C.M.S, é quem teria matado os idosos. A prisão do segundo suspeito ocorreu na tarde de terça-feira (8). Ele havia fugido após saber da prisão do comparsa e foi encontrado escondido em uma casa abandonada na Vila Carvalho, após trabalho de investigação e inteligência da Polícia Civil.Além de ser delatado pelo comparsa, a Polícia Civil confirmou que V.C.M.S também saiu para passear com carro das vítimas e, inclusive, os dois visitaram algumas casas de prostituição da cidade, onde tentaram pagar com os cartões dos irmãos assassinados.O segundo acusado, com passagens anteriores por tráfico de drogas, foi encaminhado à sede da DIG, posteriormente ao Plantão Policial, e transferido para o Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria. A Polícia Civil segue apurando outras possíveis conexões e circunstâncias do crime.