São vagas para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e também para a UTI Geral

publicado em 11/11/2020

O profissional contratado irá atuar em plantão semanal de 24h.A Santa Casa possui 28 leitos de UTI, sendo 10 para Unidade geral e 18 destinados para Covid-19 (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga abriu processo seletivo para a contratação de médicos. As vagas são para as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Geral, áreas de referência para a Instituição que atende 53 municípios da região.Os pré-requisitos são específicos de acordo com o setor de atuação. Os candidatos para a vaga na UTI Neonatal devem ter experiência em atendimento nesta área, preferencialmente com residência médica reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).O profissional contratado irá atuar em plantão semanal de 24h. Atualmente, sete médicos se dedicam na Unidade, que assiste, em média, cerca de 20 bebês de 142 municípios da região, conforme a demanda.Os critérios para a vaga na UTI Geral são mais específicos: experiência em atendimento a doentes graves com ou sem ventilação mecânica, domínio no uso de drogas vasoativas, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Preferencialmente, a residência médica deve ser reconhecida pelo MEC em Clínica Médica, Cirurgia Geral, Anestesiologista, Infectologia, Medicina Intensiva ou Medicina de Emergência.O profissional contratado irá atuar em plantão semanal de 24h.A Santa Casa possui 28 leitos de UTI, sendo 10 para Unidade geral e 18 destinados para Covid-19.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, falou sobre as vagas. “Somos referência em serviços de média e alta complexidade. A Instituição concentra seus esforços na busca permanente da excelência do atendimento integral, individualizado e qualificado ao paciente e entendemos que contratar novos profissionais é uma das medidas para garantir uma assistência humanizada e de qualidade”, afirmou.Ele citou os desafios. “Nossos médicos estão trabalhando diariamente, com toda dedicação e empenho. São jornadas, plantões de muitos atendimentos, intercorrências, demanda que nos fez abrir mais vagas em nosso quadro de pessoal. O aumento no corpo clínico é nossa resposta ao tamanho das demandas que chegam até nós”, finalizou.Os interessados devem enviar seus currículos no email: rh.medico@santacasavotuporanga.com.br. Mais informações no telefone: 17 99184-7305, com Vanessa Bortolozo.