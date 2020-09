Os dados foram divulgados na noite desta quinta-feira (10) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 10/09/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta quinta-feira (10), 79 novos casos de coronavírus (Covid-19) no município, totalizando 3.852 ocorrências. Segundo o Boletim, 20 pessoas estão internadas, sendo 12 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), nove com ventilação mecânica invasiva.Um óbito confirmado para Covid foi informado ontem. Se trata de um homem de 56 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado em outro município. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 9 de agosto.Dos 3.852 casos confirmados na cidade, 3.556 pessoas estão curadas, portanto 37 pessoas a mais que ontem. Há 8.333 exames negativos para Covid-19 (mais 153 exames). São 260 casos suspeitos em investigação (menos 147 ocorrências em relação à ontem), 73 mortes e 751 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar, quantidade que diminuiu em 37 pessoas em relação ao boletim anterior.