Os dados foram divulgados na noite desta quinta-feira (2) pela Secretaria da Saúde

publicado em 02/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga confirmou nesta quinta-feira (2), por meio do Boletim Epidemiológico diário, mais 23 casos positivos de coronavírus na cidade, totalizando 531 ocorrências desde o início da pandemia. Desse total, 24 estão internados, sendo que 11 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).No mesmo dia a Pasta confirmou que 17 pessoas foram consideradas curadas da doença, totalizando 374 recuperações. Enquanto isso, outras 44 pessoas que foram submetidas ao exame testaram negativo.O número de suspeitos, porém, permaneceu praticamente estável. Anteontem eram 101 já no de ontem caiu para 100. Outras 658 pessoas estão com sintomas não graves e seguem em monitoramento domiciliar.Secretaria da Saúde registra nesta quinta-feira (2/7) mais 23 casos de Coronavírus (Covid-19) no Município. São eles:- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) de 15 a 19 anos;- Masculino (2 casos) e Feminino (2 casos) de 20 a 29 anos;- Masculino (2 casos) e Feminino (4 casos) de 30 a 39 anos;- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) de 40 a 49 anos;- Masculino (4 casos) de 50 a 59 anos;- Feminino (1 caso) de 60 a 69 anos;- Feminino (1 caso) de 70 a 79 anos;- Feminino (1 caso) a partir de 80 anos.