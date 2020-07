Os dados foram divulgados na noite desta sexta-feira (3) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 03/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Daniel Castro



A Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta sexta-feira (3) mais 36 novos casos de coronavírus (Covid-19) no município, um novo recorde em 24 horas na cidade.



São eles:



- Masculino (2 casos) de 10 a 14 anos;

- Masculino (1 caso) de 15 a 19 anos;

- Masculino (4 casos) e Feminino (4 casos) de 20 a 29 anos;

- Masculino (2 casos) e Feminino (2 casos) de 30 a 39 anos;

- Masculino (1 caso) e Feminino (4 casos) de 40 a 49 anos;

- Masculino (2 casos) e Feminino (3 casos) de 50 a 59 anos;

- Masculino (3 casos) e Feminino (2 casos) de 60 a 69 anos;

- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) de 70 a 79 anos;

- Masculino (1 caso) e Feminino (2 casos) a partir de 80 anos.

Com os números desta sexta, Votuporanga registra agora 567 casos positivos, sendo que 377 pessoas estão curadas. Consta ainda no boletim que 1.231 exames deram negativo para Covid-19, que há 19 casos descartados e 109 suspeitos em investigação (com cinco internações). O município tem 15 mortes confirmadas e nenhum óbito suspeito. Segundo a Secretaria da Saúde, 666 pessoas com sintomas não graves estão em monitoramento domiciliar.