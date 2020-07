Resultado do exame da primeira-dama deu positivo dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que se curou da doença

publicado em 31/07/2020

A primeira-dama Michelle Bolsonaro está com Covid- 9, informou nesta quinta-feira (30) o Palácio do Planalto.Em nota, a Presidência disse ainda que o estado de saúde de Michelle é bom e que ela seguirá "todos os protocolos estabelecidos" para tratamento da doença."A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira, 30. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República", diz a nota divulgada pela Presidência.O resultado do exame de Michelle saiu dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que se curou da Covid-19. O presidente informou no dia 7 de julho que seu exame tinha dado positivo. Passou os dias seguintes trabalhando da residência oficial. No sábado (25), disse que não tinha mais o vírus.A primeira-dama mora com Bolsonaro e as filhas Letícia e Laura na residência oficial do Palácio da Alvorada.Michelle participou na quarta-feira (29) de uma cerimônia no Palácio do Planalto, na qual discursou. A primeira-dama apareceu ao lado do presidente e utilizou máscara.As ministras Tereza Cristina (Agricultura) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) discursaram no mesmo evento.O líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), também compareceu e ficou próximo da primeira-dama.Já os ministros Paulo Guedes (Economia), Fernando Azevedo (Defesa), André Mendonça (Justiça) e Fábio Faria (Comunicações) acompanharam a solenidade junto à plateia.Em uma rede social, Tereza Cristina informou que, assim que soube do resultado de Michelle, decidiu suspender a agenda do dia e fazer o exame.*G1