publicado em 09/07/2025

A vereadora Débora Romani foi alvo de uma representação na Comissão de Ética por supostas gravações clandestinas na Câmara (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Marcão Braz (PP) protocolou nesta semana uma representação contra a vereadora Débora Romani (PL), junto à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Votuporanga. A medida foi adotada após a sessão extraordinária da última segunda-feira (7), por conta de supostas gravações “clandestinas” nos corredores da Casa de Leis.Na representação formal, Marcão Braz alega que a parlamentar tem adotado, de forma sistemática e reiterada, a prática de realizar gravações de áudio e vídeo sem autorização dos presentes, utilizando seu aparelho celular. Segundo ele, as gravações ocorreriam em diversos ambientes da Câmara, como corredores, reuniões abertas e fechadas, além das próprias sessões plenárias.O vereador destaca, na representação, um episódio ocorrido especificamente na sessão extraordinária da última segunda-feira, quando os trabalhos foram suspensos por cinco minutos para esclarecimentos sobre um projeto em pauta. Durante a pausa, a vereadora teria, “de maneira dissimulada e sem o conhecimento dos demais parlamentares”, filmado as conversas entre os vereadores.Marcão argumenta que a prática tem se tornado corriqueira e configura um comportamento incompatível com os princípios éticos exigidos no exercício do mandato. O documento aponta possíveis infrações à Resolução nº 6/2016, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal.Como provas, o vereador requer o próprio depoimento, a oitiva de testemunhas que presenciaram os episódios, a solicitação de cópias das gravações da sessão extraordinária e depoimentos de outros parlamentares.Ao final da representação, ele pede que a vereadora seja notificada para apresentar defesa prévia, que seja instaurado processo disciplinar e, se constatadas irregularidades, que sejam aplicadas as penalidades previstas no Código de Ética, incluindo a determinação para que Débora se abstenha de continuar com as práticas mencionadas.Dentre as penalidades que podem ser aplicadas estão desde uma advertência a suspensão temporária do mandato, por no máximo 30 dias; e até a perda do mandato.Procurada, a vereadora Débora Romani foi sucinta em sua manifestação. “Quando entrei na política com a bandeira bolsonarista já sabia que seria perseguida. Quero ver me acusarem se corrupta, de comprar votos, ou de não trabalhar”, concluiu.A representação agora aguarda parecer da Comissão de Ética da Casa, que deverá decidir sobre o recebimento e os desdobramentos do processo disciplinar. A comissão é presidida pelo vereador Sargento Marcos Moreno (PL) e tem como vice-presidente o vereador Gaspar (MDB), Ricardo Bozo (Republicanos), como relator e Emerson Pereira (PSD), Marcão Braz, e cabo Renato (PRD) como suplentes.