publicado em 10/07/2025

Tiago Moreno, professor e gestor de políticas acadêmicas da instituição, e a coordenadora do curso de Pedagogia, Elimeire Alves de Oliveira (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brAs inscrições para o Vestibular de Inverno do curso de pedagogia da Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni já estão abertas e representam uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na área da educação.O processo seletivo é totalmente online e gratuito, facilitando o acesso de candidatos de Votuporanga e toda a região. Para se inscrever, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (17) 99673 – 3260 (WhatsApp) ou (17) 3405 – 1212. Após o contato, será enviado o link para a realização da prova, que pode ser feita tanto de casa quanto presencialmente na própria instituição, localizada na avenida Vale do Sol, 4.876.O curso de pedagogia da Futura comemora, em 2025, 12 anos de história. Segundo Tiago Moreno, professor e gestor de políticas acadêmicas da instituição, trata-se de uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação de profissionais qualificados e atuantes. “Temos uma trajetória muito importante em Votuporanga e toda a região, temos vários egressos, ex-alunos que hoje são professores, diretores nas esferas municipal e estadual”, afirma.Com nota máxima no MEC, a Faculdade Futura se destaca pela excelência no ensino e por sua constante atualização frente às demandas educacionais contemporâneas. “Essa campanha de vestibular vem ressaltar o nosso compromisso com a sociedade em formar professores conscientes da sua profissão. O nosso curso tem se atualizado muito mediante os desafios que temos hoje em diversas esferas”, complementa Tiago.A coordenadora do curso de pedagogia, professora Elimeire Alves de Oliveira, reforça que a proposta da instituição é formar educadores capazes de atuar com sensibilidade, inovação e competência em diversos contextos. “Por isso, sempre buscamos atualizar a matriz curricular do curso e a formação continuada dos professores, para atender as demandas da contemporaneidade”, afirma.Outro diferencial da Faculdade Futura é a parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), que mantém um polo dentro da instituição e realiza todo o processo de inserção dos alunos no mercado de trabalho. “Após quatro anos de estudo, quando o aluno sai, ele está totalmente preparado para atuar, e com muita responsabilidade e conhecimento”, destaca a coordenadora.Com infraestrutura adequada, corpo docente qualificado e compromisso com a formação de excelência, a Faculdade Futura convida a todos que sonham em transformar vidas por meio da educação a participarem do Vestibular de Inverno e iniciarem uma nova jornada profissional.“Ainda dá tempo de transformar o seu propósito em carreira. Se você sonha em fazer a diferença na vida de outras pessoas através da educação, a graduação em pedagogia da Futura é o seu caminho. Temos nota máxima no MEC, atividades práticas e metodologia inovadora. Formação com qualidade e acolhimento”, destaca a instituição.