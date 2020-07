O país tem 1.013.951 pessoas que se recuperaram da doença

publicado em 06/07/2020

O número diverge de balanço divulgado às 18h30 pelo Ministério da Saúde, segundo o qual o Brasil tem 906.286 curados (Foto: Reprodução/Jovem Pan)

O Brasil superou a marca de 1 milhão de recuperados do novo coronavírus, segundo a Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia em parceria com órgãos equivalentes ao Ministério da Saúde em todos os países. De acordo com os dados até as 17h32 de ontem, o país tem 1.013.951 pessoas que se recuperaram da covid-19.O número diverge de balanço divulgado às 18h30 pelo Ministério da Saúde, segundo o qual o Brasil tem 906.286 curados.Em números absolutos no painel da Johns Hopkins, o Brasil tem mais recuperados do que os Estados Unidos (894.325 recuperados), segundo país na estatística.No entanto, a universidade não tem os dados de curados de oito estados ou territórios norte-americanos, entre eles três que já passaram de 100 mil casos registrados: Califórnia, Illinois e Flórida. Os outros territórios são: Georgia, Washington, Missouri, Porto Rico e Grand Princess.Diante da ausência desses dados, não se pode dizer ao certo quantos são os norte-americanos recuperados da covid-19.Segundo o site Worldometers, já seriam mais de 1,28 milhão de curados nos Estados Unidos.Os últimos dados do CDC (Centro para o Controle e Prevenção de Doenças americano) mostram que o número de mortes em decorrência do novo coronavírus nos Estados Unidos cresceu para 129.576. O número de casos confirmados chegou a 2.841.906.*Uol