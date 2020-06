Os números foram divulgados na noite deste sábado (6) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 06/06/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou neste sábado (6), 14 novos casos positivos por Coronavírus (Covid-19). São eles uma mulher de 46 anos, com comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; uma idosa de 76 anos, com comorbidades, hospitalizada em ala; um homem de 54 anos, com comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; outro homem, de 32 anos, com comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; mais um homem, de 40 anos, sem comorbidades, hospitalizado em ala; uma mulher de 30 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; um idoso de 64 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar.Constam ainda na lista uma mulher de 34 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; um homem de 56 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; uma mulher de 41 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; um homem de 37 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; uma mulher de 36 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; uma adolescente de 16 anos, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar; e uma menina 1 ano de idade, sem comorbidades, em tratamento/acompanhamento domiciliar. Com os casos de hoje, a cidade registra agora 106 ocorrências positivas da Covid-19, sendo que 31 pessoas já estão curadas.