Recurso é utilizado para a manutenção dos atendimentos com qualidade e humanização

publicado em 05/06/2020

Em meio ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus (Covid-19), a Santa Casa de Votuporanga conta com um representante imprescindível na Assembleia Legislativa. O deputado estadual, Carlão Pignatari, é o grande parceiro do Hospital e, ciente dos esforços e investimentos da Instituição no combate à nova doença, destinou emenda no valor de R$500 mil.A verba foi depositada no final do mês maio, garantindo a manutenção dos atendimentos com qualidade e humanização, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).Referência no atendimento de Coronavírus para 17 municípios, a Santa Casa mudou protocolos de atendimento para enfrentar essa guerra contra Covid-19. Foram implantados Pronto Socorro, alas e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) específicas para o tratamento da doença, com total isolamento que o vírus necessita. Paralelo às adequações de estrutura, foram adquiridos mais equipamentos e utilizados mais materiais e medicamentos, como medidas de proteção e prevenção aos nossos colaboradores e pacientes.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da emenda. “Esta verba de R$ 500 mil é muito bem-vinda, especialmente em momentos que estamos vivendo. O dinheiro custeou uma parte de nossos atendimentos, em especial de combate e tratamento do Coronavírus”, destacou.Ele enalteceu a atuação do Carlão em prol à saúde da região. “Temos que reconhecer todo apoio do deputado dedicado à nossa Santa Casa. O deputado é incansável e defensor de pautas relevantes para a população. Ele está trabalhando junto ao Governo do Estado para a liberação de mais leitos de UTI conforme anunciado nesta semana, além de dar suporte em todas as ações que visam atender as necessidades dos municípios da região no combate à doença”, finalizou.