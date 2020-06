Objetivo é incentivar a adesão da iniciativa privada à testagem em massa, considerada uma das mais importantes ferramentas de contenção da pandemia da Covid-19

publicado em 22/06/2020

Testagem em massa é considerada uma das principais armas no combate à Covid-19 (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

O governo do Estado de São Paulo vai dar um certificado às empresas privadas que desenvolverem programas de testagem em massa de Covid-19 entre os funcionários. A medida foi anunciada pelo governador João Doria nesta segunda-feira, 22. Segundo ele, o objetivo é incentivar a adesão da iniciativa privada à testagem, considerada uma das mais importantes ferramentas de contenção da pandemia da Covid-19.

O programa de emissão do novo certificado será desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Instituto Coalizão Saúde (ICOS). As inscrições serão iniciadas no dia 1 de julho e já no mês de agosto será realizada a divulgação dos nomes de todas as empresas reconhecidas pelo programa. Após passarem por rigorosa avaliação do Comitê Gestor Técnico, as organizações receberão a "Certificação de Testagem do Governo do Estado de São Paulo e Instituto Coalizão Saúde".

As empresas inscritas deverão atender a uma série de critérios técnicos para que possam receber os certificados. Entre os quesitos estipulados, estão a testagem de toda a comunidade (funcionários, clientes e fornecedores); utilização de testes reconhecidos pela Anvisa; realização dos testes RT-PCR e sorológico de sangue venoso por parte de laboratórios clínicos; coleta dos testes sorológicos de sangue capilar (chamados testes rápidos) por profissionais de saúde habilitados; além de notificação dos testes realizados pelos sistemas oficiais.

O regulamento e formulários de inscrição podem ser acessados no hotsite do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo (https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/) ou no website do ICOS (http://icos.org.br/).

(Com informações de Governo do Estado de São Paulo)