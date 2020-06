A Unidade de Pesquisa Clínica (Unipec), da Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Unifev, que vem sido cumprido a cada estudo finalizado

publicado em 09/06/2020

O estudo começou em junho de 2018, mas um subgrupo foi criado no ano passado (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Contribuir com a evolução da Medicina. Este é o objetivo da Unidade de Pesquisa Clínica (Unipec), da Santa Casa de Votuporanga em parceria com a Unifev, que vem sido cumprido a cada estudo finalizado.Cada pesquisa desenvolvida projeta o nome de Votuporanga para o exterior, transformando a assistência. Recentemente, a Unipec se tornou foco mundial em estudo sobre a insuficiência cardíaca.A unidade ficou em primeiro lugar no recrutamento de pacientes, em um cenário internacional. “Fazemos uma busca ativa de pacientes. Além disso, o bom relacionamento entre equipe e participantes da pesquisa foi fundamental para este êxito”, explicou a coordenadora Renée Amorim.O estudo começou em junho de 2018, mas um subgrupo foi criado no ano passado. “Estamos em análises exploratórias detalhadas para obter informações adicionais, compreender as alterações fisiopatológicas e relacioná-las com a pesquisa principal”, afirmou o médico investigador Dr. Mauro Esteves Hernandes.O levantamento contempla América do Norte, África, Ásia, China, América do Sul e Europa. “Munidos destas informações, conseguiremos conhecer melhor a insuficiência cardíaca, melhorando a qualidade de vida e saúde”, destacou Dr. Mauro.Este é apenas um dos estudos da Unidade. O Hospital é ambiente de pesquisa em diferentes áreas, ajudando na formação acadêmica dos universitários. A Pesquisa Clínica da Santa Casa participa de estudos multicêntricos, incentiva a produção científica e educação permanente aos profissionais da área de saúde. “Cria e alimenta um banco de dados com as patologias que a instituição atende, ajuda na mudança da prática clínica possibilitando melhorias na saúde, averiguando efeitos clínicos e farmacológicos, com o foco na segurança do paciente”, finalizou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.