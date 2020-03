Para isso, a Administração Municipal já fez a consulta ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado de São Paulo

publicado em 24/03/2020

O gestor público explicou que a Prefeitura já fez os pedidos dos testes, que, conforme ele, não terão certificação (Foto: Reprodução)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm longa entrevista na tarde desta terça-feira (24) na rádioo prefeito João Dado falou sobre o coronavírus e revelou que a Secretaria Municipal da Saúde vai adquirir 2 mil testes de Covid-19.Segundo o chefe do Poder Executivo, o município vai adquirir testes que são importados. Para isso, a Administração Municipal já fez a consulta ao Ministério da Saúde e ao Governo do Estado de São Paulo para comprar esses testes e realizá-los na cidade. “Com isso, nós vamos dando a satisfação a nossa população dos resultados positivos ou não”, falou.O gestor público explicou que a Prefeitura já fez os pedidos dos testes, que, conforme ele, não terão certificação, no entanto o município terá a indicação ainda mais precisa se o novo coronavírus está em circulação ou não na cidade. “Estamos agindo como se fosse para ontem, mas isso não vai salvar as pessoas, só vai detectar o vírus, então é importante saber o que vai salvar as pessoas: o isolamento social, é permanecer em suas casas”.Em relação aos casos que ainda aguardam resultado (33 ocorrências), Dado apontou que é bastante possível que algum dê positivo. “O ideal para nós é que nenhum seja positivo. Nós já estamos em regime de quarentena, então nós mesmos estamos garantindo a nossa saúde, a nossa vida e assim por diante”, comentou.No entanto, ele acrescentou que dentre esses casos é possível que exista diagnóstico de H1N1, uma gripe também muito agressiva. O prefeito alertou que independentemente dos resultados das 33 ocorrências restantes, a situação é de alerta constante. “Compreendam que esse momento exige a união de todos nós, não é ficar ouvindo informação de quem não é autoridade sanitária, esqueçam isso, essas pessoas não estão preocupadas em ajudar a nossa saúde”, declarou.