Estabelecimentos poderão funcionar desde que atuem com bom senso e respeitem as normas de segurança epidemiológicas

publicado em 26/03/2020

Profissionais da beleza poderão trabalhar, desde que atuem com bom senso (Foto: Divulgação Senac)

Franclin Duarte

O prefeito João Dado (PSD) voltou atrás no que disse em entrevista à Rádio Cidade FM, e irá permitir que salões de beleza e barbearias permaneçam abertos em Votuporanga, desde que atuem com bom senso e respeitem as normas de segurança epidemiológicas. A informação foi repassada pela assessoria de comunicação da Prefeitura.

Em entrevista na manhã de terça-feira, 24, Dado disse que os prestadores de serviço em geral, não estão impedidos de trabalhar, desde que respeitem a exigência de dois metros quadrados de área livre por funcionário e por cliente. Já nos casos de salões de beleza e barbearias não seria possível controlar isso.

“O barbeiro ou a cabelereira prestam o serviço muito próximo de seus clientes e respirando em cima do deles, ou seja, é o melhor meio de se propagar esse coronavírus. O dono de um salão ou barbearia tem que entender que estamos lidando com a vida humana. Quero dizer para todos: não procurem esses estabelecimentos, pois lá é impossível controlar um vírus que pode estar dentro do estabelecimento”, disse ele na ocasião.

Mudança

Apesar do discurso enfático, a determinação de suspensão dos serviços em salões e barbearias não constou no decreto publicado na quarta-feira, 25, em edição extra do Diário Oficial do município.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, os fiscais estão passando nesses estabelecimentos e orientando os profissionais a atuarem com bom senso.