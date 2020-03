Pronunciamento da profissional se deu em meio à uma série de movimentos pela reabertura do comércio

publicado em 28/03/2020

Médica concedeu entrevista exclusiva à rádio Cidade FM

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.comEm entrevista exclusiva à rádio, na manhã desta sexta-feira, 27, a infectologista da Santa Casa de Votuporanga, Talitha Tonini, disse que o isolamento social ainda é a melhor opção para combater o coronavírus.O pronunciamento da profissional surge em meio à uma grande mobilização pela reabertura do comércio em praticamente todas as cidades da região. No mesmo dia, aliás, dezenas de votuporanguenses foram às ruas por essa causa."Nós, como profissionais, não vamos entrar no mérito de dar ordem para as autoridades, mas não gostaria de passar o que outros países do mundo estão passando. Nossa maior preocupação é não fazer o que o mundo inteiro está recomendando e depois pagar um preço muito alto", disse.Talitha ainda respondeu a várias perguntas de ouvintes e internautas que ainda tinham dúvidas sobre prevenção e da doença em si.