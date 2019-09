Dulcineia da Silva Lopes atua no Fraldário desde 2005 e quis presentear o Hospital

publicado em 06/09/2019

No seu aniversário, celebrado no dia 30, a professora aposentada Dulcineia da Silva Lopes fez um pedido especial: colaborar com a Santa Casa de Votuporanga. Ao invés de presentes, Dulcineia quis comemorar a vida, praticando solidariedade.Ela entregou 120 litros de leite para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições a pacientes e acompanhantes. “Eu estou me recuperando de um infarto, graças à Deus. Resolvi pedir de presente o leite para fazer a doação para duas entidades. Uma delas foi a Santa Casa, onde estive internada por 10 dias”, disse.A professora sofreu infarto em junho. “Logo após diagnosticada, fui para o quarto. Em todo tempo que fiquei na Instituição, fui bem atendida em todos os procedimentos. A contribuição foi uma forma de agradecer”, complementou.Dulcineia conhece a realidade do Hospital. “Sou voluntária do Fraldário desde 2005 e vejo diariamente todas as necessidades. Esta doação é ainda mais especial para mim, que atuo na Instituição e que vejo toda dedicação da equipe, colaboradores e médicos”, enfatizou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Dulce é uma pessoa abnegada e ativa em nossa Instituição. Esta contribuição se torna ainda mais especial quando se trata de gente de casa. Nosso muito obrigado”, finalizou.