João Pedro Lopes organizou a festa “Evolution Férias” no último sábado; copo personalizado equivalia a um litro de leite

publicado em 18/07/2019

João Pedro fez uma ação beneficente com a venda do copo personalizado “Evolution” (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Cento e oitenta e cinco litros de leite. Esta foi a quantidade arrecadada com a festa “Evolution Férias”, promovida pelo organizador João Pedro Lopes, no último sábado (13/7), no Centro de Eventos da Ilha do Pescador.João Pedro fez uma ação beneficente com a venda do copo personalizado “Evolution”. “Ao invés de pagar R$5, solicitei leite para o Hospital. Fiz isso, na edição anterior, e foi sucesso. Eu tenho um vínculo com a Instituição, vários familiares passaram por aqui e quis novamente contribuir”, contou.Ele entregou para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Fico muito feliz por poder colaborar, pois sabemos da necessidade da entidade”, complementou.O organizador se colocou à disposição. “Vocês são parceiros e, sempre que houver festa, destinarei alimento para o Hospital”, afirmou.O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “João Pedro é um jovem, disposto a fazer a diferença. Em duas edições, foram 662 litros de leite doados para nosso Serviço. Esta quantidade nos auxilia diretamente na assistência. Agradecemos imensamente”, finalizou.