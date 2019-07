Equipamentos foram conquistados graças à emenda do deputado Floriano Pesaro e estão em funcionamento nas UTIs geral e Neonatal

publicado em 25/07/2019

O ventilador oferece soluções inovadoras que colaboram para redução de risco de infecções em pacientes sob ventilação mecânica (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga segue na proposta de ampliar e modernizar seu parque tecnológico. Com recursos de emendas, o Hospital substituiu ventiladores pulmonares recentemente nas Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) Geral e Neonatal, beneficiando centenas de pacientes.Ao todo foram quatro equipamentos adquiridos, três para UTI Geral e um para Neonatal. “Substituímos quatro aparelhos que tinham mais de 10 anos de uso e com alto custo de manutenção. Os itens anteriores não possuíam recursos como tela gráfica com parâmetros dos pacientes”, explicou Guilherme Zagato, da Engenharia Clínica da Instituição. A emenda de R$250.100 foi do deputado federal da época, Floriano Pesaro.O ventilador oferece soluções inovadoras que colaboram para redução de risco de infecções em pacientes sob ventilação mecânica. “Os equipamentos promovem uma respiração mais natural por meio de recursos para todos os perfis de pacientes. Os aparelhos auxiliam no processo respiratório dos bebês de a partir de 300 gramas. Nos prematuros, o organismo é incapaz de manter o ciclo respiratório e é fundamental submeter o paciente a ventilação mecânica (artificial com o auxílio de equipamento)”, contou a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou sobre a importância da aquisição dos equipamentos. “Estes aparelhos tornam os procedimentos mais seguros para os profissionais e principalmente para os pacientes, contribuindo para melhorar ainda mais a estrutura de atendimento do Hospital”, disse.