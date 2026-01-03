Hoje na parte da noite, os shows acontecem na praça central, com apresentações de Mercury e Camargo e, em seguida, Zé Henrique e Gabriel

publicado em 17/01/2026

expectativa é que cerca de 5 mil pessoas passem pela cidade até o encerramento da programação.

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brA programação gratuita segue até a próxima terça-feira (20) e integra as comemorações pelos 33 anos de emancipação político-administrativa de Parisi com a 43ª Festa de São Sebastião, uma das tradições mais antigas do município. A expectativa é receber cerca de 5 mil pessoas ao longo dos dias restantes de festa, com shows nacionais, cavalgada, atividades culturais e celebrações religiosas.Em entrevista aos estúdios da Rádio A Cidade 94,7, o prefeito Oclair Bento destacou que esta é a programação mais extensa já realizada no município, aproveitando o feriado da próxima terça-feira. “É a programação mais longa que Parisi já teve. E na terça vamos ter algo diferente, que a cidade nunca teve, com uma banda religiosa”, afirmou.Neste sábado (17), a programação acontece durante o dia no recinto de exposições, com a tradicional prova dos três tambores, que reúne competidores de toda a região. À noite, os shows acontecem na praça central, com apresentações de Mercury e Camargo e, em seguida, Zé Henrique e Gabriel, apontado pelo prefeito como o maior show do evento. “Os shows serão todos na praça, e Zé Henrique e Gabriel é o maior show da festa”, destacou.No domingo (18), ocorre a tradicional cavalgada, com saída prevista às 9h30, da estrada de Valentim em direção a Parisi. O trajeto passa pelo palanque oficial, onde acontece a bênção dos animais, seguindo até o recinto de exposições. No local, o público acompanha o show de Rafa e Nando, além da apresentação do DJ Thiaguinho, praça de alimentação e diversas opções gastronômicas. “Vai ser o dia inteiro no recinto. No domingo não vai ter nada na praça”, explicou o prefeito.A programação continua na segunda-feira (19) com o show da dupla João Pedro e Cristiano, na praça central, além de apresentação do DJ Thiaguinho. “Na segunda-feira nós temos um showzaço, um show de respeito”, ressaltou Oclair Bento.O encerramento acontece na terça-feira (20), feriado municipal, com ato cívico na Prefeitura, seguido de missa em homenagem a São Sebastião, às 19h. Após a celebração religiosa, haverá o corte do bolo e o tradicional “Parabéns” à cidade. A noite também contará com a apresentação da banda Teus Passos, de música religiosa. “Vamos fazer bolo no pote e distribuir para as pessoas. É uma banda muito boa, que o povo vai gostar”, disse o prefeito.Oclair Bento também relembrou a origem da Festa de São Sebastião. “Seu Pedro dos Santos foi quem criou essa festa, e o pessoal não deixou terminar. A gente vai fazer tudo para não deixar acabar. Antigamente era só o desfile de animais, hoje a gente incrementa junto com o aniversário da cidade, com shows para a alegria do povo”, afirmou.Segundo o prefeito, todos os eventos são gratuitos e, em sua maioria, realizados na praça central, com o objetivo de fortalecer o comércio local. “Eu faço tudo de graça e na praça porque quero privilegiar o comerciante de Parisi. Assim, todo o comércio vende”, explicou. Ele também destacou que os shows acontecem em horários acessíveis. “Eu gosto de fazer show cedo. É para o povo mais velho. No máximo até 23h, 23h30. A gente pensa em todos.”A realização da festa conta com parcerias que reduziram os custos para o município. De acordo com Oclair Bento, os shows de Zé Henrique e Gabriel e Rafa e Nando não terão custo para os cofres públicos, graças ao apoio de deputados. A cavalgada conta com parceria da Secretaria de Cultura do Estado, por meio da APA, que patrocina a atividade todos os anos.O prefeito reforçou que o evento foi planejado com responsabilidade. “Vai onerar os cofres públicos, mas dentro da possibilidade do município. Se fosse para comprometer o futuro da administração, eu jamais faria. Só fiz porque tenho parceria”, afirmou.A expectativa é que cerca de 5 mil pessoas passem pela cidade até o encerramento da programação. “Todos da região são bem-vindos. Pode ir com tranquilidade, com a família. É uma festa segura e organizada”, concluiu.