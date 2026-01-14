Suspeito tentou fugir e dispensar entorpecentes ao perceber a presença policial; drogas, dinheiro e objetos ligados ao tráfico foram apreendidos

publicado em 17/01/2026

Segundo a polícia, as porções apreendidas poderiam render centenas de unidades fracionadas para venda.

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUma ação da Força Tática da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (16), em Votuporanga. A ocorrência foi registrada por volta das 20h, durante patrulhamento voltado ao combate de roubos, furtos e ao comércio de entorpecentes.De acordo com a polícia, a equipe recebeu informações de que um indivíduo estaria realizando a venda de drogas e armazenando os entorpecentes em uma residência localizada em uma rua do município. Durante a intensificação do patrulhamento, os policiais visualizaram um homem em frente ao imóvel, portando uma sacola plástica azul com porções que aparentavam ser drogas.Ao notar a aproximação da viatura e a tentativa de abordagem, o suspeito fugiu para o interior da casa, sendo acompanhado pela equipe policial. Ele foi detido no momento em que tentava arremessar três grandes porções de crack sobre o muro lateral do imóvel. Segundo a polícia, as porções apreendidas poderiam render centenas de unidades fracionadas para venda.No local também estava a companheira do suspeito, identificada pelas iniciais F.M.R., que presenciou a ação e autorizou, de forma voluntária, a realização de buscas no interior da residência. Durante a vistoria, os policiais localizaram uma balança de precisão e diversos sacos tipo ziplock no alçapão do imóvel. No quarto do casal, foram apreendidos um caderno com anotações, uma réplica de pistola, uma pochete com duas porções de maconha e a quantia de R$ 2.541,00 em dinheiro.Ainda conforme o registro policial, no momento da prisão, o suspeito, identificado pelas iniciais M., ofereceu resistência, sendo necessário o uso moderado da força e técnicas de imobilização para efetuar o algemamento. Ele apresentou escoriações em decorrência da resistência.Diante dos fatos, M. recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06, e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Votuporanga juntamente com o material apreendido. A autoridade policial de plantão ratificou a prisão, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.