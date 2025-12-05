Moradores podem reduzir o valor da fatura de energia sem custo algum. Ação da Neoenergia Elektro em parceria com a Igreen Energy realiza cadastramento presencial nesta semana.

publicado em 03/01/2026

Economize até 20% na conta de luz com desconto real, sem investimento, em Fernandópolis e Votuporanga.

Moradores de Fernandópolis e Votuporanga terão uma grande oportunidade de economizar na conta de luz nesta semana. A Neoenergia Elektro, em parceria com a Igreen Energy, realiza um mutirão de cadastramento para desconto na fatura de energia elétrica, sem nenhum investimento por parte do consumidor.

A ação tem como objetivo aliviar o orçamento das famílias neste início de ano e é voltada a pessoas que têm direito ao benefício, mas ainda não estão cadastradas. Os descontos podem chegar a até 20%, de acordo com a faixa de consumo.

Durante o mutirão, equipes estarão nos locais prestando todo o suporte necessário para a realização do cadastro.

?? Fernandópolis

?? 06/01/2026 (terça-feira) – das 14h às 18h

?? Em frente à Casa do Pescador, próximo ao Mercado Municipal (Antiga Rodoviária)

?? Av. Eurípedes José Ferreira, 455 – Centro

?? 07/01/2026 (quarta-feira) – das 10h às 18h

?? Em frente ao Supermercado Pessotto Flex

?? Av. dos Arnaldos, 2301 – Jardim Residencial Pôr do Sol

?? Votuporanga

?? 08/01/2026 (quinta-feira) – das 14h às 18h

?? Em frente ao Supermercado Amigão, próximo à Praça da Matriz

?? Rua Amazonas, 3638 – Vila Muniz

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar a conta de energia mais recente, documento de identificação com foto do titular e celular em mãos para a liberação do benefício.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (34) 92001-7012.