O votuporanguense Leonan Augusto Massete Perá, 28 anos, desembarcou na terça-feira (13) na Espanha, onde conquistou uma bolsa de estudos e permanecerá por quatro meses na Universidad de Valladolid

publicado em 17/01/2026

Leonan Augusto Massete Perá permanecerá por quatro meses na Universidad de Valladolid (Foto: Arquivo pessoal)

O votuporanguense Leonan Augusto Massete Perá, 28 anos, desembarcou na terça-feira (13) na Espanha, onde conquistou uma bolsa de estudos e permanecerá por quatro meses na Universidad de Valladolid. Egresso do curso de Licenciatura em Física do Campus Votuporanga do IFSP (Instituto Federal de São Paulo), o estudante foi contemplado com uma bolsa do Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior (PDSE) para desenvolver parte de sua pesquisa de doutorado na área de Física Teórica.O Programa de Doutorado-Sanduíche no Exterior é mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), e tem como objetivo possibilitar a estudantes de doutorado a realização de pesquisas em instituições estrangeiras. Durante o período na Espanha, Leonan dará continuidade aos estudos acadêmicos vinculados ao seu doutorado.A trajetória acadêmica de Leonan está ligada ao Campus Votuporanga do IFSP desde o Ensino Médio. Ele cursou o Ensino Médio integrado ao curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática entre os anos de 2014 e 2016 e, posteriormente, a Licenciatura em Física, de 2017 a 2020, também no mesmo campus. Atualmente, é aluno do Programa de Pós-graduação em Ciências Biomoleculares e Farmacológicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em São José do Rio Preto, na linha de pesquisa intitulada Modelos Teóricos e Computacionais de Macromoléculas.Sobre sua formação no Instituto Federal, Leonan afirma: "a graduação no IFSP me deu uma base muito forte para que eu pudesse seguir tanto para a carreira acadêmica quanto para a docente. Todos esses anos no Instituto Federal me transformaram como aluno e como pessoa, ampliaram meus horizontes".O projeto de pesquisa desenvolvido por Leonan tem como título "Efeitos do confinamento nos estados excitados dos potenciais de Morse e Lennard-Jones pelo formalismo da Mecânica Quântica Supersimétrica" e conta com a coorientação do professor Josimar Fernando da Silva, do IFSP Votuporanga. De acordo com o IFSP, o trabalho científico pode contribuir para o desenvolvimento de pesquisas nas áreas da indústria farmacêutica e da biotecnologia.A Universidad de Valladolid está localizada na cidade de Valladolid, no noroeste da Espanha, na comunidade autônoma de Castela e Leão, a cerca de 200 quilômetros de Madri. Fundada no século XIII, a instituição possui campi distribuídos principalmente nas cidades de Valladolid, Palência, Segóvia e Sória, sendo considerada uma das universidades mais tradicionais do país e integrada ao sistema público de ensino superior espanhol.