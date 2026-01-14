Suspeito foi encontrado escondido em casa abandonada ao lado da residência da vítima, mesmo ciente da ordem judicial de afastamento

publicado em 17/01/2026

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brUm homem foi preso em flagrante na noite desta semana por descumprimento de medida protetiva no bairro Estação, em ocorrência registrada na Rua Benedito Pereira, nº 1904. O preso foi identificado como J. D.N., ex-companheiro da vítima, B.G.F.De acordo com informações da polícia, a equipe foi acionada após a vítima relatar que José vinha desrespeitando uma medida protetiva expedida pela Justiça, que determinava o afastamento mínimo de 100 metros. No local, Bruna apresentou o documento judicial e informou aos policiais que suspeitava que o ex-companheiro estaria há cerca de três dias pernoitando em uma casa desocupada ao lado de sua residência.Segundo a vítima, as duas casas são de parede meia, com aproximadamente dois metros de distância entre os portões, o que configuraria o descumprimento direto da ordem judicial. Ela também relatou que vinha sendo perseguida pelo autor há algum tempo, vivendo em constante estado de medo.Durante as diligências, a equipe policial conseguiu entrar na casa abandonada indicada e localizou J. D.N. no interior do imóvel. Ao ser abordado, ele confirmou que tinha conhecimento da medida protetiva em vigor.Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que teve seus direitos constitucionais lidos e foi encaminhado à Central de Flagrantes. O delegado de plantão, Tiago Pereira, ratificou a prisão em flagrante e registrou a ocorrência sob o número BOPC nº AV4545-1/2026, por descumprimento de medida protetiva. J.D.N. permanece preso e à disposição da Justiça.