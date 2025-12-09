Ação especial de cadastramento acontece nesta semana em Fernandópolis e Votuporanga e pode garantir economia sem nenhum investimento.

publicado em 05/01/2026

Economize até 20% na conta de luz com desconto real, sem investimento, em Fernandópolis e Votuporanga.

Moradores de Fernandópolis e Votuporanga terão, nesta semana, uma grande oportunidade de reduzir o valor da conta de energia elétrica sem nenhum custo. Um mutirão especial de cadastramento será realizado nas duas cidades com o objetivo de orientar e cadastrar famílias que têm direito ao desconto na fatura de energia, mas que ainda não aderiram ao benefício.

A iniciativa busca aliviar o orçamento das famílias neste início de ano e pode garantir descontos de até 20% na conta de luz, de acordo com a faixa de consumo. Durante o mutirão, equipes estarão disponíveis para oferecer todo o suporte necessário, esclarecer dúvidas e realizar o cadastramento de forma rápida e segura.

Em Fernandópolis, o atendimento acontece nos dias 06 e 07 de janeiro de 2026. No dia 06/01, o mutirão será realizado das 14h às 18h, em frente à Casa do Pescador, próximo ao Mercado Municipal (antiga rodoviária), na Avenida Eurípedes José Ferreira, 455 – Centro. Já no dia 07/01, o atendimento será das 10h às 18h, em frente ao Supermercado Pessotto Flex, na Avenida dos Arnaldos, 2301 – Jardim Residencial Pôr do Sol.

Em Votuporanga, a ação ocorre no dia 08 de janeiro de 2026, das 10h às 18h, em frente ao Supermercado Amigão, próximo à Praça da Matriz, localizado na Rua Amazonas, 3638 – Vila Muniz.

Para participar, é necessário apresentar a conta de energia mais recente, documento de identificação com foto do titular da conta e estar com o celular em mãos, que será utilizado para a liberação do benefício.

A organização reforça que a participação é gratuita e orienta a população a compartilhar a informação com amigos e familiares que buscam economizar. Para mais informações, o contato disponível é (34) 92001-7012.