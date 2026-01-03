Suspeito foi detido pelos próprios moradores e apresentava comportamento agressivo no momento da chegada da equipe em Fernandópolis

publicado em 17/01/2026

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um pedaço de metal, que teria sido utilizado na tentativa de arrombamento de um veículo estacionado no interior da residência. (Foto: Divulgação)

Luciana Tambuque



Uma ocorrência atendida pela Polícia Ambiental de Fernandópolis resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de tentativa de furto a residência no bairro Parque das Nações. O caso foi registrado na noite do dia 16 de janeiro de 2026, durante patrulhamento do GEPAAR, no âmbito das operações “Impacto” e “Piracema”.



A equipe foi acionada via COPOM para atender a denúncia de furto em andamento. Ao chegar ao endereço, os policiais fizeram contato com o proprietário do imóvel, R. da S. S., e com sua esposa, M. F. dos S. M., que já estavam contendo o suspeito.



O indivíduo, identificado como M. A. B., encontrava-se bastante alterado, proferindo ameaças contra o morador e tentando resistir à ação policial. Diante do risco de fuga, do estado de exaltação e da possibilidade de ferimentos tanto no autor quanto em terceiros, a equipe realizou sua imobilização e fez uso de algemas, conforme prevê a legislação vigente.



Durante a revista pessoal, os policiais localizaram com o suspeito um pedaço de metal, que teria sido utilizado na tentativa de arrombamento de um veículo estacionado no interior da residência.



Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante e o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Fernandópolis, onde a autoridade policial de plantão, delegado Dr. Delmiro Dantas Cano, tomou ciência da ocorrência e manteve o autor preso, à disposição da Justiça.



A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar a perícia no local, que permaneceu preservado pelos familiares das vítimas. O trabalho pericial foi conduzido pelo perito Angelo, com apoio da viatura S-1326.