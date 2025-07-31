Parceria com a Prefeitura prevê capacitação de empreendedores e fortalecimento de setores estratégicos

publicado em 22/08/2025

A cerimônia ocorreu no Centro de Convivência do Idoso (CCI), no bairro Limoeiro, e apresentou as metas e ações que serão implementadas nos próximos meses (Foto: Sebrae-SP)

O Sebrae-SP e a Prefeitura de Guzolândia oficializaram, na noite de quarta-feira (20), o início do programa Desenvolve Guzolândia, voltado à qualificação de empreendedores e à criação de um ambiente de negócios mais competitivo no município. A cerimônia ocorreu no Centro de Convivência do Idoso (CCI), no bairro Limoeiro, e apresentou as metas e ações que serão implementadas nos próximos meses.

Guzolândia tem sua economia sustentada principalmente pela agricultura e pelo comércio. O desafio, segundo as autoridades locais, é diversificar atividades econômicas e ampliar as oportunidades de renda. Nesse contexto, a parceria com o Sebrae-SP prevê ações de capacitação para feirantes da tradicional feira de quinta-feira, treinamentos para empresários do comércio e incentivo ao desenvolvimento do setor de confecções.

“Estamos construindo um futuro diferente. Nos meus cinco mandatos sempre incentivei o empreendedorismo, mas agora temos o suporte do Sebrae, que traz conhecimento, experiência e ferramentas para transformar ideias em negócios reais. Este projeto vai impactar a vida de muita gente”, afirmou o prefeito Luiz Antonio Pereira de Carvalho, o Júnior, durante o lançamento.

O gerente regional do Sebrae-SP Jorge Zanetti, que também participou do evento, ressaltou a relevância da iniciativa. “Nosso objetivo é fortalecer os pequenos negócios e preparar Guzolândia para crescer de forma sustentável. Ao investir em capacitação e inovação, ampliamos as chances de geração de emprego e renda para a população”, destacou.

Foi o que também destacou Roberta Zuculoto, analista de negócios do Sebrae-SP, que o projeto nasce com a missão de estruturar políticas de longo prazo para o fortalecimento dos pequenos negócios. “O Sebrae-SP entra como parceiro estratégico, trazendo capacitação, inovação e ferramentas que vão preparar os empreendedores locais para competir em um mercado cada vez mais desafiador”, afirmou ela.

O programa Desenvolve Guzolândia integra a estratégia do Sebrae-SP de levar projetos de desenvolvimento local a municípios do Noroeste Paulista, em parceria com administrações municipais e lideranças locais. “Esse projeto representa uma virada de chave para o município. Os empreendedores da cidade vão ter acesso a conhecimento prático e orientação”, completou Bruno José dos Santos, consultor de negócios do Sebrae-SP.