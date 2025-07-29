Com entrada gratuita, o evento foi pensado para reunir toda a comunidade em um momento de confraternização e alegria

publicado em 09/08/2025

Parisi terá grande festa do Dia dos Pais neste sábado (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Parisi se prepara para celebrar o Dia dos Pais com uma festa especial promovida pela Prefeitura. O evento, que promete ser uma noite inesquecível, acontece neste sábado (9), a partir das 19h30, na Praça da Matriz. A programação contará com apresentações musicais de Jenifer & Pedro, Edivan & Giseli e Neno Carreiro & Pratini.Segundo a Prefeitura, a festa é uma forma de homenagear os pais, figuras que representam amor, dedicação e força dentro das famílias. “Será uma noite mais que especial para homenagear aqueles que são exemplo de amor, dedicação e força: os pais”, destaca a administração municipal.Com entrada gratuita, o evento foi pensado para reunir toda a comunidade em um momento de confraternização e alegria. “Muita música boa, emoção e alegria para toda a família! Venha celebrar com a gente esse momento especial!”, convida a Prefeitura.A expectativa é de que moradores e visitantes aproveitem a noite em clima de festa, emoção e gratidão. O Dia dos Pais é uma das datas mais importantes para o comércio ao longo do ano, representando uma excelente oportunidade para movimentar diversos setores da economia. Além de seu significado afetivo e familiar, a celebração impulsiona as vendas em lojas de roupas, calçados, perfumes, eletrônicos, acessórios, restaurantes e até serviços como barbearias e salões de beleza. Essa data estimula o consumo não apenas por meio da compra de presentes, mas também pela busca de experiências que envolvem a família, como almoços especiais, passeios e viagens. O apelo emocional associado à figura paterna faz com que consumidores se sintam motivados a demonstrar carinho através de lembranças e homenagens, aumentando significativamente a circulação de pessoas no comércio local. Para os empresários, é uma oportunidade estratégica de promover campanhas promocionais, lançamentos de produtos e ações de fidelização. Além disso, o Dia dos Pais contribui para aquecer as vendas em um período que, tradicionalmente, antecede as movimentações de fim de ano, funcionando como uma prévia importante para o desempenho anual. Por isso, essa data se consolida como um momento-chave para o varejo, reunindo sentimento e oportunidade econômica em uma só ocasião.