Evento será nos dias 9 e 10 de agosto, com entrada solidária, shows ao vivo, Mercado de Pulgas e Praça de Alimentação

publicado em 05/08/2025

21º Encontro de Antigomobilismo celebra o Dia dos Pais em Rio Preto (Foto: Thiago Campanelli)

O 21º Encontro do Antigomobilismo de São José do Rio Preto – Edição Especial Dia dos Pais – será realizado nos dias 9 e 10 de agosto (sábado e domingo), das 9h às 18h, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, no Distrito Industrial. A realização é do Pioneiro Clube do Antigomobilismo. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco Municipal de Alimentos.Tradicional no calendário da cidade, o evento resgata a história do automobilismo mundial e deve reunir mais de 500 veículos antigos, incluindo relíquias, modelos exóticos e coleções completas. A expectativa é receber cerca de 15 mil pessoas durante os dois dias. Equipes do Noroeste Paulista e até de outros estados brasileiros são aguardadas pelos organizadores. O evento, que é voltado para toda a família, terá Espaço Kids com brinquedos, um playground da Aquarela Parques e passeios de trenzinho para a garotada.A programação multicultural contará com apresentações musicais. No sábado (9/8), sobem ao palco os artistas Bran Fernandes, Bozó & Amigos, Freelancer, Pop Live e Paula Bertoni. Já no domingo (10), as atrações são: Banda Fábrica, Sinfonia do Samba, Bruno Britto e Banda Gplay. O público também poderá conferir a exposição de miniaturas e ferromodelismo, com a participação de vários colecionadores, além do tradicional “Mercado de Pulgas”, que reúne itens antigos, roupas retrô, peças automotivas, objetos de decoração e artesanato.A Praça de Alimentação terá vários food trucks, o Restaurante do Chico Barrigudo, que traz no cardápio a tradicional feijoada, os chopes premiados do Vila Dionísio e os da linha da marca Heineken, além de refrigerantes e água. Um bar de drinks personalizados também será montado no amplo espaço gastronômico.O Pioneiro Clube do Antigomobilismo é o organizador do evento no Recinto de Exposição. Sem fins lucrativos, o Clube foi declarado como Associação de Utilidade Pública desde 2009. É formado por proprietários e apreciadores de automóveis antigos, clássicos ou veículos de interesse especial, com a finalidade de incrementar a preservação, restauração e conservação deles, cultivando a tradição e protegendo o patrimônio automobilístico nacional.O Clube proporciona um contato entre os proprietários e apreciadores de tais veículos de forma a ajudá-los na solução de problemas técnicos, orientações e facilidades para localização de peças originais. Outra frente é sensibilizar autoridades para a importância destes na história e na memória do Brasil, promovendo exposições, encontros, desfiles, educação e orientação do trânsito, assim como intercâmbio com entidades congêneres no País e no exterior.