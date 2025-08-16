Paulo Roberto Santos, o “Rei do Acesso”, conversou com a reportagem do A Cidade sobre sua passagem pela Arábia Saudita

publicado em 22/08/2025

Paulo Roberto Santos, o “Rei do Acesso”, será o técnico do CAV no Paulista da Série A2 (Foto: Luã Tomasson/Brasiliense F.C.)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO treinador Paulo Roberto Santos, que comandará o Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, acumula em sua trajetória uma experiência internacional no futebol árabe. Ele esteve à frente do Al-Watani, equipe da cidade de Tabuk, na Arábia Saudita, em duas passagens, nos anos de 1997 e 1998.Antes de chegar ao Oriente Médio, o “Rei do Acesso” havia encerrado precocemente sua carreira como jogador de futebol, após sofrer uma lesão no ligamento cruzado do joelho. Ele iniciou imediatamente a trajetória como treinador no Pouso Alegre-MG, onde deu os primeiros passos à beira do campo, até receber a oportunidade de dirigir o clube saudita.Em conversa com a reportagem do jornal, o técnico relembrou como foi a adaptação a uma realidade distinta em vários aspectos. “Foi uma experiência de vida também, cultura, língua árabe, costumes dos atletas. Era um ritmo semiprofissional; principalmente com relação a horários de treinamento, tivemos muita dificuldade”, afirmou.Paulo Roberto destacou ainda os desafios ligados ao cotidiano fora do futebol. “Outra dificuldade que tivemos foi com relação à culinária árabe, sempre tudo com muita pimenta, e também a questão da religião. Haviam dois horários de orações durante o dia, às 12h e às 16h, então, onde nós estivéssemos – banco, mercado, comércio, treinamento –, as portas se fechavam e tínhamos que nos retirar até o final da oração”, contou.O clima também foi um fator marcante em sua passagem pelo país, conforme recordou. “O calor que batia durante o dia normalmente era acima de 40°C, o que inviabilizava muitas vezes treinamentos e jogos durante o dia”, disse.Segundo informações do site O Gol, Paulo Roberto começou sua carreira como técnico em 1988, no Pouso Alegre, de Minas Gerais, e treinou 25 times: Pouso Alegre-MG, Unaí, Gama, Al-Watani (Arábia Saudita), Rio Claro, União São João, Grêmio Barueri, Atlético Sorocaba, Paysandu, Rio Branco-SP, União Barbarense, América-SP, Arapongas, São Bento, São Caetano, Sampaio Corrêa, GE Brasil, Santo André, Ferroviária, Pouso Alegre, ASA, XV de Piracicaba, Brasiliense, Uberlândia e São José.Agora, quase três décadas após a experiência no futebol árabe, Paulo Roberto Santos se prepara para mais um desafio na carreira, à frente da Votuporanguense na disputa do Paulistão A2 de 2026.