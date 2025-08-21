A programação de hoje conta com o sorteio de um Fiat Mobi 0 km e de cinco motos Suzuki Lindy 125

publicado em 22/08/2025

A Santa Casa de Votuporanga realiza na noite de hoje um grande evento solidário (Foto: Foco Studio)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brHoje é dia de um grande evento solidário em Votuporanga. A “Noite Premiada da Santa Casa” acontece a partir das 19h30, no Centro de Eventos Helder Galera, com a expectativa de reunir mais de 2.500 pessoas, todas em prol do hospital votuporanguense.A programação contará com o sorteio de um Fiat Mobi 0 km, doado pela Marão Seguros, e de cinco motos Suzuki Lindy 125, oferecidas por HSA, DR Motos, Ville Hotel Gramadão, Porecatu Supermercados e Noroaço. A ação beneficente tem como objetivo arrecadar recursos que serão destinados à compra de equipamentos de alta tecnologia para o hospital: um microscópio cirúrgico de última geração e dois ultrassons portáteis, que irão ampliar a capacidade de diagnóstico e fortalecer o atendimento médico oferecido à população.Com a renda obtida por meio dos convites e do envolvimento de empresas parceiras, a Santa Casa busca investir em melhorias, garantindo mais qualidade nos procedimentos realizados e suporte à equipe médica. A expectativa é que os novos equipamentos tragam avanços importantes.Durante a “Noite Premiada”, além da participação nos sorteios, o público poderá desfrutar de comida e bebida à vontade, em um ambiente estruturado para receber milhares de pessoas com conforto e segurança. O encontro contará com a presença de autoridades locais e parceiros que contribuíram para a realização do evento.Os convites permanecem disponíveis e podem ser adquiridos de forma online, por meio do site Guichê Web, ou presencialmente na Comunicação da Santa Casa e no Centro Clínico do SanSaúde, localizado na rua Osvaldo Padovez, 3.063, 2º andar, ao lado do hospital. O valor arrecadado será revertido integralmente para a compra dos novos equipamentos. Mais informações sobre a programação e a venda de convites podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405 – 9133, ramal 4371.De acordo com os organizadores, a programação une entretenimento, gastronomia e sorteios de grandes prêmios, com o intuito de mobilizar a comunidade em prol da saúde. “Prepare-se para uma noite memorável! O Centro de Eventos Helder Galera será palco de um evento que une solidariedade, entretenimento e grandes prêmios, com um propósito transformador: arrecadar fundos para a compra de um microscópio cirúrgico de última geração e dois ultrassons portáteis, que irão fortalecer o atendimento médico da Santa Casa de Votuporanga”, destaca o hospital.“Comida e bebida à vontade, sorteios imperdíveis e o espírito coletivo de quem quer fazer a diferença. Essa é a proposta da Noite Premiada, que retorna com força total após 12 anos, agora com um novo e ainda mais nobre objetivo: ampliar a capacidade de diagnóstico e tratamento da Santa Casa, especialmente nas áreas de neurocirurgia e emergência, evitando a transferência de pacientes para outras cidades”, conclui a unidade de saúde.