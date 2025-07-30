Iniciativa foi promovida pela Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Esportes e com o apoio da Câmara Municipal

publicado em 20/08/2025

Campeonato de Pipas reúne famílias e celebra cultura popular em Cardoso (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Cardoso sediou neste domingo (17), na Prainha Municipal, o 1º Campeonato de Pipas, promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Secretaria de Esportes e com o apoio da Câmara Municipal. A atividade reuniu participantes de todas as idades em um encontro marcado pelo lazer, pela criatividade e pela diversão em família.As inscrições para a competição foram gratuitas e o regulamento estabeleceu a proibição do uso de qualquer material cortante nas linhas das pipas, como cerol ou linha chilena, medida adotada para garantir a segurança de todos os presentes.O campeonato contou com diferentes categorias de premiação, contemplando os três primeiros colocados em menor e maior pipa, pipa mais bonita, originalidade, além de reconhecer a criança mais nova a participar e a pessoa mais idosa a soltar pipa.De acordo com os organizadores, o evento atraiu moradores da cidade e visitantes, que se reuniram em um dia de confraternização e celebração da cultura popular, reforçando o caráter comunitário e festivo da iniciativa.Um campeonato de pipas é um evento organizado no qual pessoas se reúnem para competir entre si soltando pipas, também conhecidas como papagaios ou arraias, dependendo da região. Esse tipo de competição pode envolver diferentes categorias, como a criatividade no design da pipa, a habilidade em manter a pipa no ar por mais tempo, a execução de manobras.Esses campeonatos costumam ser realizados em campos abertos, praias ou grandes praças, onde há espaço suficiente e condições adequadas de vento. Além da competição em si, o evento normalmente é acompanhado por um clima festivo, reunindo famílias, crianças e entusiastas de todas as idades. É comum haver premiações simbólicas, distribuição de brindes e a presença de barracas com comidas e produtos relacionados ao universo das pipas. Esses campeonatos valorizam não apenas a habilidade técnica, mas também a criatividade, o respeito às regras e o espírito esportivo entre os participantes. Em muitas comunidades, eles representam uma tradição cultural importante, sendo uma forma de preservar brincadeiras antigas e promover a convivência social.