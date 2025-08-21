Reunião ontem definiu novas estratégias para aumentar a fiscalização contra os “sujões”, que descartam lixo pela cidade

publicado em 22/08/2025

Reunião ontem definiu novas estratégias para aumentar a fiscalização contra os “sujões”, que descartam lixo pela cidade (Foto: Saev Ambiental)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporamga.com.brApós novas reclamações sobre o descarte irregular de lixo em pontos espalhados pela cidade, o superintendente da Saev Ambiental, Luciano Passoni, e o chefe do Departamento de Fiscalização e Posturas da Secretaria Municipal da Fazenda, Ricardo Raphael Gaijutis, se reuniram na tarde de ontem para definir estratégias de combate aos “sujões”. O encontro teve como objetivo intensificar a fiscalização, que pode gerar multa de até R$ 8 mil, e ampliar a conscientização da população sobre o tema.A reunião, realizada na Prefeitura de Votuporanga, contou ainda com a participação da chefe do Departamento de Meio da Saev Ambiental, Camila Esteves da Silva; do agente fiscal da Autarquia, Denis Eduardo Ramires Munhoz; e do técnico em Saneamento da Saev Ambiental, Augusto Ribeiro de Souza.O descarte de resíduos em vias públicas, estradas ou praças é considerado crime pela lei municipal de 2015. De acordo com a legislação, o responsável pode receber multa no valor de 1.703 Unidades Fiscais do Município (UFM), o que ultrapassa R$ 8 mil. Em caso de reincidência, o valor da penalidade é dobrado.“Temos uma estrutura completa para atender a população, desde a coleta domiciliar até os Ecotudos, que funcionam como pontos de entrega voluntária para materiais inservíveis. É fundamental que cada cidadão faça a sua parte”, disse o superintendente da Saev Ambiental Luciano Passoni.Atualmente, o município conta com quatro Ecotudos. As unidades Norte, Leste e Oeste funcionam diariamente, das 7h às 19h, inclusive aos finais de semana e feriados. Já o Ecotudo Sul abre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Além disso, a Saev Ambiental mantém projetos educacionais e campanhas de conscientização voltados à importância do descarte correto de resíduos, envolvendo escolas, entidades e a comunidade em geral.O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, ressaltou que o trabalho conjunto busca não apenas punir os infratores, mas também promover a preservação do meio ambiente. “Queremos uma cidade cada vez mais limpa e sustentável. Para isso, precisamos da colaboração da população, que deve utilizar os serviços já disponíveis e respeitar as leis ambientais”, afirmou.