publicado em 22/08/2025

Os organizadores destacam que o evento é uma oportunidade de valorizar a tradição, reunir famílias e amigos e colaborar com uma causa social importante (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade de Parisi se prepara para receber um evento que agrada bastante os amantes da cultura sertaneja. No dia 21 de setembro, um domingo, acontece a Cavalgada e Queima do Alho, reunindo cavaleiros, comitivas e a comunidade em uma celebração que preserva costumes sertanejos e promove a solidariedade.A saída da cavalgada está marcada para as 9h, na estrada que liga Parisi a Valentim Gentil, em frente ao sítio do Zé Adalto. O destino final será o Recinto de Festas de Parisi, onde será servido o almoço típico conhecido como Queima do Alho, prato tradicional das comitivas de peões.Toda a renda obtida com a venda será revertida em prol do Fundo Social de Solidariedade de Parisi, reforçando o caráter solidário da iniciativa. Além da gastronomia e da cavalgada, a festa contará com shows musicais que prometem animar o público durante todo o dia. Entre as atrações confirmadas estão Bonde do Barão e a dupla Henrique & Marcos.Os organizadores destacam que o evento é uma oportunidade de valorizar a tradição, reunir famílias e amigos e colaborar com uma causa social importante. “Não fique de fora dessa grande celebração que une tradição, cultura e solidariedade! Preparem-se para um dia de muita tradição, música e solidariedade!”, convidam os organizadores.O evento é gratuito, porém o convite para o almoço custa R$ 20. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 99746 – 9227 e (17) 99762 – 1094.