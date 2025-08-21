Em breve, segundo o prefeito Jorge Seba, outras secretarias serão instaladas no prédio, que já está parcialmente pronto

publicado em 22/08/2025

A Prefeitura de Votuporanga, enfim, começou a ocupar o novo Paço Municipal ao transferir para lá a Secretaria da Saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de quase uma década de espera, a Prefeitura de Votuporanga, enfim, começou a ocupar as estruturas do novo Paço Municipal, construído na Avenida Sebastão Vaz de Oliveira, no Jardim Baldissera. Toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, que funcionou por 18 anos em um prédio alugado na rua Santa Catarina (onde antes funcionava o Hospital Santa Catarina), foi transferida para o espaço, o que deve gerar uma economia de cerca de R$ 20 mil por mês em alugueis.A mudança de endereço começou a ser feita na última segunda-feira (18) e foi concluída ontem. Em breve, segundo o prefeito Jorge Seba (PSD), outras secretarias serão instaladas no prédio, que já está parcialmente pronto.“A primeira secretaria a se mudar para o local é a Secretaria Municipal de Saúde, marcando o início da funcionalidade do prédio. Em breve, outras secretarias também estarão se instalando neste local, que já está parcialmente pronto e que em pouco tempo passará a atender, de forma mais moderna e estruturada, toda a nossa população”, disse Jorge Seba.O prefeito, aliás, acompanhou ontem o início oficial dos atendimentos da Secretaria da Saúde no novo espaço, ao lado da primeira-dama Rose Seba e do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Eles foram recepcionados pela secretária da Saúde, Ivonete Félix e sua equipe.“Foi uma grande alegria ver os nossos servidores municipais sendo bem instalados, com estrutura adequada para desempenhar suas funções e dar ainda mais qualidade no atendimento à nossa população”, completou o prefeito.O atendimento agora é feito no 1º piso do novo Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Temporariamente, devido à mudança, o telefone para contato será o (17) 9 9719-7792, ou pelo telefone da Ouvidoria SUS: (17) 9 9782-3617.A transferência da Secretaria da Saúde para o novo Paço Municipal marca o início do fim de uma novela de quase dez anos. Anunciada como um marco de modernização administrativa, a construção da nova sede da Prefeitura de Votuporanga, iniciada em 2016, passou por uma série de entraves, com duas empresas contratadas pelo município abandonando a obra.Depois de seis anos de atrasos e paralisações, o novo Paço Municipal de Votuporanga, começou a tomar forma em 2022, após o prefeito Jorge Seba contratar uma nova empresa para a execução parcial das obras, já que o dinheiro que havia em caixa para o investimento já não era suficiente para executar todo o serviço. Nesta execução parcial foram investidos mais de R$ 8,3 milhões, o que finalmente deu “cara” de sede da Prefeitura ao antigo esqueleto do local.Até o momento, porém, apenas o andar térreo, onde foi instalada a secretaria, está completamente concluído. Para que o Paço seja integralmente ocupado, a Prefeitura terá que investir mais cerca de R$ 6 milhões no local. Ainda será necessário concluir os outros quatro andares, com a implantação de forro, divisórias e outros acabamentos, ou seja, cerca de 30% da obra.Agora, a Prefeitura avança na contratação de uma empresa especializada para desenvolver o projeto arquitetônico completo e os planos técnicos necessários para finalizar os pavimentos restantes. Neste intervalo de tempo, o município já começa a economizar com um dos alugueis mais caros que pagava para abrigar toda a Secretaria da Saúde.