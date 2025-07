Missão técnica organizada pelo Sebrae-SP e Prefeitura levou agricultores familiares à maior feira de horticultura do Brasil

publicado em 02/07/2025

Com foco na qualificação de produtores e no fortalecimento da horticultura familiar, o Sebrae-SP e a Prefeitura de Turmalina organizaram uma missão técnica à 29ª Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec), realizada em Holambra. A ação contou com a participação de agricultores do município de Turmalina e teve como objetivo promover o acesso às principais inovações do setor.

A viagem ocorreu no dia 27 de junho e, durante o evento, os produtores tiveram a oportunidade de circular por todos os pavilhões da feira, considerada a mais importante do segmento no país. Estufas automatizadas, sistemas de irrigação por gotejamento, soluções em cultivo protegido e novas variedades de sementes foram os mais visitados pelos produtores.

A ação foi precedida por uma capacitação promovida pelo Sebrae-SP, voltada à inovação e gestão na horticultura familiar. O curso abordou práticas sustentáveis, estratégias de comercialização e modelos de manejo aplicáveis à realidade dos pequenos produtores da região.

Para a produtora Regina Vazarin, a experiência superou as expectativas e ela voltou para casa com muito conhecimento. “Agradeço muito aos envolvidos neste projeto que nos permitiu conhecer tecnologias no campo, novas técnicas de plantio e de manejo. Foi um dia muito especial, com aprendizados práticos e troca de experiências”, disse ela.

Elsa Maretti, também produtora de Turmalina, destacou a importância da acolhida e da condução técnica da missão. “Foi muito satisfatório conhecer a Hortitec e parte dos trabalhos do Sebrae-SP, que tem a nobre missão de qualificar, valorizar e informar o pequeno produtor. Quero destacar um exemplo, a produção farta de tomates, o vermelho dos frutos, como estratégia para chamar a atenção do principal produto exposto, a plasticultura, para um cultivo protegido e controlado”, afirmou.

De acordo com a agente do Sebrae Aqui Flávia Bigaran, o estímulo à horticultura familiar tem ganhado força em Turmalina e região, com resultados em produtividade e geração de renda.

“A missão é parte de um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar como setor estratégico para o desenvolvimento local. A horticultura, especialmente na nossa região, tem se mostrado uma alternativa viável e escalável para pequenos produtores”, relatou.

Para a secretária de Meio Ambiente e Agricultura, Ariane Flávia Pretto Cavalhero, o contato direto com tecnologias e fornecedores durante a Hortitec pode acelerar a adoção de práticas mais eficientes no campo.

“Participar da Hortitec foi uma experiência enriquecedora! Pudemos conhecer novas tecnologias e soluções sustentáveis para fortalecer a agricultura do nosso município, além de trocar experiências valiosas com produtores e especialistas da área. Foi uma grande alegria participar dessa grande feira ao lado dos nossos produtores! Momentos como esse fortalecem laços, ampliam conhecimentos e renovam o compromisso com o nosso município”, disse a secretária.