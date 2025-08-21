A Neoenergia Elektro realizou manobras operacionais e normalizou o fornecimento

publicado em 22/08/2025

Queimada em Votuporanga faz 5 cidades ficarem sem energia elétrica (Foto: Defesa Civil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMais uma queimada foi registrada na cidade e a Neoenergia Elektro informou que, às 14h22 desta sexta-feira (22), o fogo na área rural de Votuporanga provocou o rompimento de um cabo em um ramal da linha de transmissão da companhia. O incidente impactou também linhas de transmissão da empresa ISA Energia Brasil.De acordo com a concessionária, em razão do rompimento, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica durante seis minutos para parte dos clientes localizados nos municípios de Valentim Gentil, Fernandópolis, Votuporanga, Estrela D’Oeste e São João das Duas Pontes.A empresa destacou que o fornecimento foi restabelecido na sequência e que equipes técnicas atuaram para normalizar o sistema após a ocorrência.“A Neoenergia Elektro realizou manobras operacionais e normalizou o fornecimento às 14h28 para todos os clientes. A concessionária reforça seu compromisso com a confiabilidade do sistema elétrico e segue monitorando a situação, colaborando com as autoridades competentes para mitigar os riscos causados por queimadas próximas à rede elétrica”, comunicou a Elektro.