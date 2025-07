No Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, o prefeito Oclair Bento recebeu o veículo

publicado em 03/07/2025

O prefeito de Parisi, Oclair Bento, esteve recentemente no Palácio dos Bandeirantes (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Parisi, Oclair Bento, esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, localizado na capital, para tratar de uma importante demanda do município. A visita, anteontem, teve como objetivo garantir a conquista de uma viatura da Defesa Civil, que será destinada ao atendimento de situações emergenciais na cidade.O veículo será utilizado no combate a pequenos incêndios e em diversas ocorrências que exijam atuação rápida e eficiente, contribuindo para a segurança e o bem-estar da população de Parisi.A Prefeitura de Parisi destacou a importância da conquista: “nossa gratidão ao deputado Carlão Pignatari e ao governador Tarcísio de Freitas por atenderem mais essa demanda e presentearem Parisi com esse importante reforço para a segurança e bem-estar da nossa população. Seguimos avançando com trabalho, união e compromisso!”.O Governo do Estado de São Paulo firmou convênios com municípios para a realização de obras de infraestrutura e aquisição de viaturas de Defesa Civil. Durante a cerimônia, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também entregou veículos e inaugurou obras que ampliam a capacidade de resposta a desastres e emergências em todas as regiões do Estado. No total, o pacote de ações teve aporte de R$ 114 milhões.“O trabalho da Defesa Civil é realizado em conjunto entre o Estado e os municípios. Tenho de agradecer a esse grande sistema, que se apoia em um trabalho de vocação, apaixonado e silencioso. Falamos tanto sobre as obras grandes, como as linhas de trem e metrô, mas, muitas vezes, as intervenções mais importantes para os municípios são menores, como pontes e ligações que garantem o direito de ir e vir do cidadão”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.Entre os anúncios realizados estão o autorizo de 36 novos convênios voltados à aquisição de viaturas de Defesa Civil, com investimento de R$ 4,1 milhões, resultando no reforço das estruturas de todos os municípios do estado. Também foram assinados outros 51 convênios com prefeituras, que permitirão a realização de obras de infraestrutura e contenção de riscos, com investimento de R$ 51,8 milhões.A cerimônia também marcou a entrega de 100 veículos e 199 equipamentos de combate a incêndio, essenciais para reforçar a resposta rápida a emergências. O investimento de R$ 14,8 milhões visa fortalecer a atuação dos municípios na proteção da população em situações de risco.Além disso, foram inauguradas 30 obras de Defesa Civil, que somam R$ 33,4 milhões em recursos. As intervenções foram realizadas em áreas vulneráveis e têm como foco a prevenção e a redução de riscos, contribuindo diretamente para a segurança das comunidades e a proteção de vidas.Também foi autorizada a aquisição de 20 caminhões-pipa, com previsão de investimento de R$ 10 milhões. Os veículos são fundamentais para o enfrentamento da estiagem e o abastecimento emergencial de água em municípios afetados por longos períodos de seca.“Este pacote de investimentos representa um avanço significativo na capacidade de resposta dos municípios paulistas. Estamos entregando equipamentos e obras que salvam vidas, protegem comunidades e garantem mais resiliência diante dos desastres naturais. É o Governo de São Paulo atuando de forma concreta para que a Defesa Civil esteja cada vez mais presente, preparada e próxima das pessoas”, destacou o Coronel Henguel Pereira, Coordenador Estadual da Defesa Civil.Além dos anúncios, o evento trouxe homenagens a 60 personalidades civis e militares que receberam a Medalha da Defesa Civil, que reconhece contribuições relevantes para o fortalecimento das ações de proteção e defesa civil no Estado.